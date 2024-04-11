Рада приняла важный для бизнеса закон: "слуги народа" публично дали обещание

264 нардепа поддержали документ

В четверг, 11 марта, на заседании Верховная Рада (ВР) поддержала в первом чтении законопроект №10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). 264 нардепа поддержали документ.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк. По его словам, законопроект будет доработать по требованиям Международного валютного фонда (МВФ), G7 и бизнеса.

"Мы значительно отжали его по главным правкам: определяющий голос международников, обязательная перерегистрация. На этом все. Что должно быть: один, а не два кандидата; подробно прописана переаттестация; подробно прописана процедура отбора. Все это в замечаниях бизнеса, МВФ и G7", — написал Железняк.

Он также добавил, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия публично взял обязательство по доработке законопроекта №10439. Ведь бизнес-ассоциации отметили, что он до сих пор нуждается в этом.

В обновленном правительственном законопроекте по требованию бизнес-сообщества должен быть учтен ряд предложений, в частности:

избрание претендентов на должность руководителя БЭБ комиссией с преобладающим голосом международных экспертов;

немедленной переаттестации всех работников Бюро экономической безопасности;

аудит (независимая оценка) через год и три года после назначения нового руководителя.

Напомним, в начале года Кабинет министров зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О Бюро экономической безопасности Украины" по усовершенствованию его работы. Этот закон является частью обязательств украинской власти в рамках программы с МВФ.

Ранее "Телеграф" писал, что Рада приняла закон о мобилизации. Уже известно, что изменится для военнообязанных.