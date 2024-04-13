Минэнерго назвало основную цель ракетных ударов по энергосистеме Украины

Есть значительные потери объема тепловой системы и гидрогенерации

Министр энергетики Герман Галущенко на заседании Конгресса местных и региональных властей рассказал, что нацелены на российские атаки на энергосистему Украины. По его мнению, это уничтожение маневровой генерации.

Об этом пишет "Минэнерго", цитируя Галущенко. Министр отметил, что в результате российских атак система энергетики потеряла значительный объем генерации электроэнергии.

"Удары с 22 марта происходят по энергетической системе ежедневно, они самые масштабные, даже если сравнивать с 2022-2023 годами. Мы потеряли значительный объем тепловой и гидрогенерации. Также происходят удары по объектам передачи электроэнергии. Враг спланировал все удары, чтобы уничтожить маневровую генерацию в стране", — подчеркнул Галущенко.

Министр отметил, что, несмотря на российские удары, система удержана и сегодня она работает стабильно. Он также ознакомил участников Конгресса с мероприятиями, которые планируются по восстановлению и наращиванию мощностей.

"Самое быстрое решение — это ремонт того, что повреждено. Наши группы уже работают в странах, которые предложили использовать старое аналогичное оборудование в качестве доноров для возможного ремонта оборудования", — отметил он.

Ранее "Телеграф" писал, что министр энергетики сказал, будут ли блэкауты из-за обстрелов.