Інцидент з ветераном на протезах на кордоні: в ДПСУ дали пояснення ситуації

За словами спікера ДПСУ, ситуація виглядає не так, як здається на перший погляд

У ситуації, яка сталася на кордоні України та Польщі 14 квітня, коли прикордонник просив у ветерана з ампутованими ногами довідку від лікаря, немає нічого шокуючого. Прикордонник виконував свою роботу, в прикордонній службі з повагою ставляться до людей, які перетинають кордон – особливо до українських військових.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі Національного телемарафону. За його словами, сама ситуація виглядає дивно, оскільки на момент перетину кордону проблем не було.

"Я не можу дати оцінку, чому пан Олег так зреагував на дії нашого інспектора, бо на момент перетину кордону непорозумінь між ними не було. І власне, прикордонник діяв, як він мав діяти. Він запитав про документи, які б давали право на перетин кордону. Пан Олег зазначив, що він має військово-обліковий документ, в якому зазначено, що він виключений з військового обліку", – зазначив він.

За словами Демченка, інспектор запитав про висновок військово-лікарської комісії через те, що не міг побачити якісь вади здоров'я; Симороз перебував у автомобілі. Тільки пізніше інспектор звернув увагу на інвалідність у військового, тому за фактом – він зробив те, що повинен був зробити. Також не було жодного затягування процесу оформлення на кордоні – оскільки Симороз їхав не один, то перевіряли усіх, і пасажирів, і водія.

"Він перевірив ці документи, в тому числі за системою "Оберіг" — це система про військовозобов’язаних, де також підтвердилися ці документи, які надавав пан Олег. Пан Олег слідував в мікроавтобусі, він їхав не сам. В цьому транспортному засобі слідували й інші особи, в тому числі чоловіки, відносно яких також проводилася необхідна перевірка, необхідні дії щодо внесення інформації до нашої інформаційної системи. Це, звісно, вимагає певного часу. Але після всіх перевірок, всіх дій щодо внесення інформації про цих осіб до інформаційної системи Державної прикордонної служби, вони були пропущені. Жодних натяків про те, що людина не буде пропущена, жодних натяків про те, що "у вас недостатньо документів для перетину кордону", — цього не було", – сказав Демченко.

Речник ДПСУ додав, що не може пояснити причини такої реакції Симороза, оскільки інспектор діяв відповідно до своїх інструкцій з оформлення пропуску людей на кордоні. Демченко окремо зазначив, що "жодних непорозумінь між паном Олегом і нашим інспектором на момент перетину кордону не було".

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