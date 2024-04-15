Инцидент с ветераном на протезах на границе: в ГПСУ дали объяснение ситуации

По словам спикера ГНСУ, ситуация выглядит не так, как кажется на первый взгляд.

В ситуации, которая произошла на границе Украины и Польши 14 апреля, когда пограничник просил у ветерана с ампутированными ногами справку от врача, нет ничего шокирующего. Пограничник выполнял свою работу, а в пограничной службе с уважением относятся к людям, пересекающим границу, особенно к украинским военным.

Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире Национального телемарафона. По его словам, сама ситуация выглядит странно, поскольку на момент пересечения границы проблем не было.

"Я не могу дать оценку, почему господин Олег так среагировал на действия нашего инспектора, потому что на момент пересечения границы недоразумений между ними не было. И собственно, пограничник действовал, как он должен действовать. Он спросил о документах, которые давали бы право на пересечение границы. Господин Олег отметил, что у него есть военно-учетный документ, в котором указано, что он исключен с военного учета", – отметил он.

По словам Демченко, инспектор спросил о заключении военно-врачебной комиссии из-за того, что не мог увидеть какие-то пороки здоровья; Симороз находился в автомобиле. Лишь позднее инспектор обратил внимание на инвалидность у военного, поэтому по факту он сделал то, что должен был сделать. Также не было ни одной затяжки процесса оформления на границе – поскольку Симороз ехал не один, то проверяли всех, и пассажиров, и водителя.

"Он проверил эти документы, в том числе по системе "Оберіг" — это система о военнообязанных, где также подтвердились эти документы, которые предоставлял господин Олег. Господин Олег следовал в микроавтобусе, он ехал не один. В этом транспортном средстве следовали и другие лица, в том числе мужчины, в отношении которых также проводилась необходимая проверка, необходимы действия по внесению информации в нашу информационную систему. Это, конечно, требует определенного времени. Но после всех проверок, всех действий по внесению информации об этих лицах в информационную систему Государственной пограничной службы, они были пропущены. Никаких намеков о том, что человек не будет пропущен, никаких намеков о том, что "у вас недостаточно документов для пересечения границы", этого не было", — сказал Демченко.

Спикер ГПСУ добавил, что не может объяснить причины такой реакции Симороза, поскольку инспектор действовал в соответствии со своими инструкциями по оформлению пропуска людей на границе. Демченко особо отметил, что "никаких недоразумений между господином Олегом и нашим инспектором на момент пересечения границы не было".

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