"А раптом після кордону ноги пристебнеш?": ветерана війни на протезах ледве випустили з України

Не всі українці визнали дії прикордонника правильними

На кордоні України із Польщею стався невеликий конфуз. Співробітник прикордонної служби відмовився пропускати ветерана української війни з обома ампутованими кінцівками, поки він не надасть висновку лікарів.

Про ситуацію розповів сам поранений український воїн Олег Симороз. У мережі думки щодо поведінки прикордонника розділилися.

"Проходжу кордон. Даю паспорт та військовий квиток, де зазначено, що "знятий з військового обліку". Пан прикордонник: а є медичні документи? Я: показую на нижні кінцівки. Прикордонник: не ну я бачу, але все одно", — пише Олег Симороз.

Колишній військовий зазначив, що чекав на дозвіл перетнути кордон близько години. Співробітник ДПСУ забрав його військовий квиток з іншими документами та пішов перевіряти.

20 жовтня 2022 року на кордоні Донецької та Луганської областей у Серебрянському лісі, що неподалік Кремінної, Симороз був тяжко поранений. У колишнього українського захисника ампутовано дві ноги й обидві вище за коліно. Попри те, що це найскладніша ампутація при протезуванні, йому поставили два протези. Але навіть попри це прикордонник зажадав від чоловіка медичних документів.

У мережі поцікавилися, чи це обов’язкова процедура для проходження кордону навіть інвалідам. Коментатори припустили, що у будь-якому випадку ведуться облікові документи, в яких слід зазначати підстави для виїзду за кордон.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ухилянт із Києва прикинувся нігерійцем, щоб виїхати з України. На кордоні на нього чекав неприємний сюрприз.