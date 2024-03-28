"Тато року" чи типовий ухилянт? Чолов'яга за гроші став "багатодітним" батьком трьох дітей з ЄС

Прикордонники відмовили українцю у перетині кордону, а про виявлення в його діях ознак злочину, передбаченого ст. 358 КК України

На кордоні з Угорщиною прикордонники відділу "Лужанка" Мукачівського загону виявили молодика, який вдавав із себе багатодітного батька. Його діти нібито народилися у Литві.

Під час перетину кордону 26-річний житель Тернополя надав на паспортний контроль три нотаріально завірені копії свідоцтв про народження дітей. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Чоловік сказав, що їде на побачення із сином 2018 року народження. А також двійнею донечок, які нібито народилися у вересні 2022 року.

Перевіривши чоловіка, прикордонники з’ясували, що надані документи сфальшовані. Сам пред’явник за 11 місяців до народження двійні жодного разу не покидав Україну, а вказана у свідоцтвах про народження дітей жінка, ніколи не заїжджала на територію нашої країни.

"Згодом молодик зізнався, що через один із телеграм каналів знайшов ділків, які за 4,5 тисячі доларів США виготовили документи та запевнили, що він зможе за ними перетнути кордон", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники відмовили українцю у перетині кордону, а про виявлення в його діях ознак злочину, передбаченого ст. 358 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів" надіслали повідомлення до Нацполіції у Закарпатській області.

Раніше "Телеграф" писав, що прикордонники затримали оригінальних ухилянтів. Вони "штурмували" кордон із Молдовою за допомогою драбини.