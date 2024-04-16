У роботі Monobank стався новий серйозний збій: що відомо

Це вже другий подібний випадок цього місяця

У вівторок, 16 квітня у мобільному додатку Monobank стався черговий збій у роботі. Зокрема, користувачі не можуть отримати доступ до додатка.

У банку пообіцяли відновити роботу сервісів найближчим часом. Проте терміни усунення не називаються.

"На жаль, зараз спостерігаються складнощі у роботі застосунку. Ми відновимо працездатність сервісів найближчим часом. Вибачте, будь ласка, за незручності", — повідомляється при вході в застосунок банку.

Також у банку зазначили, що карти клієнтів можуть не працювати у магазинах. Клієнтам рекомендують не намагатися проводити платежі та зачекати офіційного повідомлення про відновлення роботи.

Нагадаємо, це вже другий збій у роботі Monobank цього місяця. Так, 1 квітня, користувачі банку не могли отримати доступ до додатка, а також після входу не могли здійснювати платежі. Проте за декілька годин роботу сервісів було відновлено.

Крім того, 15 березня у роботі Monobank теж стався збій. Деякі користувачі повідомляли, що є проблеми у роботі застосунку, а також з транзакціями.