У роботі Monobank стався масштабний збій: що відомо

Працівники банку не прокоментували причину збою

У п'ятницю, 15 березня, у роботі Monobank стався збій. Деякі користувачі повідомляють, що є проблеми у роботі застосунку, а також з транзакціями.

Про це повідомляють пабліки Київщини. Зазначається, що при вході у застосунок виникає помилка. У службі турботи банку заявили, що всі зусилля співробітників спрямовані на вирішення цього питання.

"Просимо вас трохи почекати, обіцяємо, що найближчим часом складність буде усунена", — написали в чат-боті.

Працівники банку поки не прокоментували причину збою. Але, як зазначили у службі турботи Monobank, виникли технічні складнощі.

Нагадаємо, у неділю, 3 березня 2024 року, стався технічний збій у роботі "Монобанку", але його швидко усунули. Причину цих несправностей пояснили у жартівливій формі.

Співвласник компанії Олег Гороховський вибачився у Телеграм-каналі перед клієнтами банку, а потім "пояснив" причину збою. Він пожартував, що напередодні хтось із IT-фахівців "багато випив, тому вранці не міг нормально прокинутися".

До того ж, в січні було три масштабні збої роботи сервісів цього банку. Увечері 19 січня було здійснено потужну DDoS-атаку на додаток. Фахівцям вдалося її відбити.

Раніше "Телеграф" писав, що Monobank запустив новий сервіс для допомоги армії. Він називається "бойові". Кожен охочий зможе віддячити українським захисникам після оплати рахунку в кафе, ресторані або іншому пункті громадського харчування.