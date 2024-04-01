У monobank стався масштабний збій: що відомо

Про термін усунення збою в monobank говорять, що проблема буде вирішена протягом дня

У понеділок, 1 квітня, у роботі monobank стався збій. Зокрема, користувачі monobank не можуть отримати доступ до додатка, а також після входу не можуть здійснювати платежі.

Про це повідомив засновник банку Олег Гороховський. Він у жартівливій формі написав, що "трохи впали", а також перепросив вибачення.

При спробі переказати кошти зверху меню виникає повідомлення "От халепа, щось пішло не так… Спробуйте ще раз".

Збій у monobank

У службі підтримки monobank збій підтвердили. Та запевнили, що технічні служби вже працюють над його усуненням.

"Вибачте, будь ласка, зараз є складнощі на нашій стороні, які можуть позначитися на вашій роботі з додатком чи з проведенням платежів. Це питання вже передано на максимально високий рівень, і наші фахівці працюють, щоб якнайшвидше виправити. Будь ласка, дайте нам трохи часу", – пояснив менеджер monobank.

Він порекомендував почекати з проведенням платежів, а якщо кошти вже були надіслані та не дійшли – не проводить повторних перерахувань. На питання про термін усунення збою, в monobank кажуть, що проблема буде вирішена протягом дня.

Нагадаємо, у березні вже був збій у роботі monobank. Тоді користувачі повідомляли, що є проблеми у роботі застосунку, а також з транзакціями.