В работе Monobank произошел новый серьезный сбой: что известно

Это уже второй подобный случай этого месяца

Во вторник, 16 апреля работе Monobank произошел очередной сбой. В частности, пользователи не могут получить доступ к приложению.

В банке пообещали возобновить работу сервисов в ближайшее время. Однако сроки устранения не называются.

"К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время. Извините, пожалуйста, из-за неудобств", — сообщается при входе в приложение банка.

Также в банке отметили, что карты клиентов могут не работать в магазинах. Клиентам рекомендуют не пытаться проводить платежи и подождать официального уведомления о возобновлении работы.

Напомним, это уже второй сбой в работе Monobank в этом месяце. Так, 1 апреля, пользователи банка не могли получить доступ к приложению, а также после входа не могли производить платежи. Однако через несколько часов работа сервисов была возобновлена.

Кроме того, 15 марта в работе Monobank тоже произошел сбой. Некоторые пользователи сообщали, что есть проблемы в работе приложения, а также с транзакциями.