Як саме в Україну везуть зброю з-за кордону: стала відома хитромудра логістика

З Америки вогнепальна продукція може їхати досить довго, поки потрапить у вітчизняні магазини чи надійде бійцям ЗСУ на фронт

Через війну легальні канали ввезення в Україну вогнепальної зброї та аксесуарів, які потім продаються в роздрібних магазинах, суттєво змінились. Через це після замовлення очікувати на продукцію військпрому потрібно тижнями, а то й довше. Про це йдеться у статті "Телеграфу" на тему постачання Сил оборони сучасними якісними зразками ВПК для проведення стрілецьких спецоперацій.

Докладно про логістичну та податкову еквілібристику виданню розповів Борис Ісаков, власник мережі збройових магазинів "Прапорщик". Підприємець спростовує думку, що роздрібні ціни в Україні нібито зросли через комерційний зиск українських зброярів та спрогнозував, наскільки вартість на вогнепальну продукцію зможе впасти, якщо прибрати податкову складову.

— Що стосується ціни, насамперед на неї впливає логістика. Традиційно у цій сфері логістика доволі дорога, тому що перевезення зброї кваліфікується як небезпечні вантажі, їх потрібно везти під конвоєм, під охороною, і не кожен логіст береться доставляти такі грузи через нюанси нашого законодавства. А саме, згідно з нашою нормативно-правовою базою, якщо з вантажем щось не так, то кримінальна справа заводиться на брокера, а не на отримувача продукції. Тому більшість брокерів розводять руками і кажуть, що ми це везти не будемо.

Другий момент — сам логістичний шлях. Наприклад, зброя зі Штатів їде в Україну. Спочатку вона транспортується по США, потім вона летить літаком через океан, тому що перевозити зброю морських шляхом не дуже получається. Знову ж таки, більшість перевізників не дуже хочуть доставляти зброю морем. Після авіадоставки зброя під конвоєм їде через Польщу (якщо саме ця країна є транзитною). Потім після польського маршруту вона під конвоєм їде вже по Україні.

Для того, щоб вона прибула сюди, потрібно оформити низку ліцензій. Якщо ми кажемо про США, там для імпортера така ліцензія коштує біля 2 тисяч доларів. В Україні потрібно оформити три дозволи — один на перевезення, а два — на придбання. А це все — час, заморожені кошти і так далі, що теж закладається у ціні, — зазначає бізнесмен.

За його словами, загальний розмір податків становить 32% (ПДВ, військовий збір та інші супутні відрахування, що також врешті закладається в ціну). А далі кінцева вартість на українському роздрібному ринку формується із "заробітку крупних імпортерів та націнки якихось збройових магазинів".

— Тобто чистий заробіток роздрібних продавців у всьому цьому ланцюгу — точно не є найбільшою цифрою. У разі ж скасування податків роздрібна ціна впаде більше, ніж на 30%. Тому що ціна рахується наступним чином: є собівартість, а на собівартість робиться націнка. Якщо брати податки, то собівартість буде менша, і навіть стандартна націнка буде меншою. Можна говорити про мінімум 40% (може й більше, до 45%), які прибралися б у ціні через податкову складову, — пояснює він.

Докладніше про ріст цін на снайперські рушниці та приціли, податковий тиск на імпортерів та розширення чорного ринку стрілецької зброї — читайте на "Телеграфі" у статті: "Треш і катастрофа: в ЗСУ з'явилась ще одна системна проблема, яка зриває важливі спецоперації".

Як повідомлялось, в Україні активізувались підпільні торгівці зброєю та боєприпасами, а ціни на чорному ринку стартують від $300 за пістолет Макарова і $500 за автомат Калашникова.

Так, "Телеграф" писав, що нещодавно у Дніпрі правоохоронці затримали групу осіб, які під час війни організували незаконний продаж зброї та боєприпасів. Суми за "товар" коливалися від 5 до 120 тисяч гривень.