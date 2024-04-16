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Озброєння снайперів ЗСУ: ціни на рушниці зросли в кілька разів, їх доставляють із затримками

Автор
Дмитро Дубенський Дмитро Дубенський
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Якісне озброєння на фронт потрапляє із суттєвими труднощами Новина оновлена 16 квітня 2024, 14:19
Якісне озброєння на фронт потрапляє із суттєвими труднощами. Фото Генштаб ЗСУ

Експерти називають ситуацію на легальному ринку зброї катастрофічною та радять один дієвий спосіб її швидко вирішити

В Україні через бюрократичну тяганину, логістичні труднощі та високі податки легальна вогнепальна зброя та аксесуари стають дорожчими в кілька разів і більше. Через це зокрема за снайперські гвинтівки та приціли волонтери переплачують на 50% і вище (а на деякі приціли ціни зросли і на 130%). До того ж при замовленні продукції її треба очікувати тижнями. Про це йдеться у статті на "Телеграфі" на тему зростання роздрібних цін на легальні вогнепали і спецобладнання.

Як зазначається у матеріалі, одночасно з цим зростає частка нелегального обігу вогнепальної зброї.

Про податковий тиск як суттєвий фактор ціноутворення нашому виданню підтвердив Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї.

Безумовно, є відмінність в ціні, скажімо, в США і у нас, але люди часто помилково дивляться на вартість в Америці і порівнюють її з Україною. В першу чергу існує доволі складна логістика. Потрібно розуміти, що зброя раніше постачалася в Україну переважно морським транспортом, а зараз такої можливості немає. Відповідно, з'явилися додаткові логістичні пункти.

Плюс існує оподаткування, плюс — опосередковані податки, плюс багато факторів, наприклад таких, як транспортування зброї від кордону до безпосереднього місця продажу (що відбувається тільки за монопольної охорони від МВС).

Це все врешті-решт приводить до того, що ціна стає неадекватною. Враховуючи поточну ситуацію, яка погіршується навіть не щодня, а щогодини, якщо просто ухвалимо принципове рішення прибрати абсолютно всі податки з імпортерів, то ми тільки виграємо. Немає часу на дискусії. Ніхто не розуміє, наскільки стрімко змінюється ситуація. Треба терміново прибирати всі податки, максимально спрощувати процедуру оформлення дозволів на зброю і придбання її людьми, знижувати ціни в магазинах. Треба все спрощувати, адже ситуація — катастрофічна, — каже експерт.

За його оцінками, водночас хвилями наростає проблема тіньового сектору. Зокрема, якщо в 2011 році експерти нараховували в Україні 3 мільйони 100 тисяч одиниць зброї в "чорному" обігу, а в 2017-2018 рр. цифра нелегальних стволів наблизилась до 5 млн одиниць, то сьогодні число "ніхто не може порахувати (можемо тільки здогадуватися), думаю, цифра збільшилась як мінімум на 2 мільйона".

— І це ми кажемо виключно про стрілецьку зброю калібром до 12,5 мм (тобто все, що класифікується до кулеметів). По кількості гранатометів, вибухівки і т.д. — ми їх не можемо порахувати і не рахуємо, тому це, як кажуть, зовсім "інше кіно". А от зі стрілецькою зброєю на чорному ринку — катастрофа, — додав Георгій Учайкін.

У той же час, за офіційними оцінками МВС, на руках в українців може бути вже від одного до п’яти мільйонів одиниць зброї, не рахуючи трофейної.

*Докладніше про цінову еквілібристику імпортних вогнепалів для бійців Сил оборони, як можна виправити ситуацію та про тіньовий сектор обігу зброї, читайте на "Телеграфі" у статті: "Треш і катастрофа: в ЗСУ з'явилась ще одна системна проблема, яка зриває важливі спецоперації".

Як повідомлялось, нещодавно у Дніпрі правоохоронці затримали групу осіб, які під час війни організували незаконний продаж зброї та боєприпасів. Суми за "товар" коливалися від 5 до 120 тисяч гривень.

Також "Телеграф" писав про гучний випадок із помічником Валерія Залужного, який загинув від вибуху гранати у себе вдома.

Розслідування встановило, що загиблому гранати подарував нібито офіцер Апарату головнокомандувача ЗСУ, якого після інциденту заарештували.

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#Зброя #Імпорт #Війна #Снайпери #Озброєння #Сили оборони