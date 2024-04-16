Как именно в Украину везут оружие из-за границы: стала известна хитроумная логистика

Из Америки огнестрельная продукция может ехать достаточно долго, пока попадет в отечественные магазины или поступит бойцам ВСУ на фронт

Из-за войны легальные каналы ввоза в Украину огнестрельного оружия и аксессуаров, которые затем продаются в розничных магазинах, существенно изменились. Поэтому после заказа ожидать продукцию военпрома нужно неделями, а то и дольше. Об этом говорится в статье "Телеграфа" на тему поставок Силам обороны современных качественных образцов ВПК для проведения стрелковых спецопераций.

Подробно о логистической и налоговой эквилибристике изданию рассказал Борис Исаков, владелец сети оружейных магазинов "Прапорщик". Предприниматель опровергает мнение, что розничные цены в Украине якобы выросли из-за коммерческой выгоды украинских оружейников и спрогнозировал, насколько цена на огнестрельную продукцию сможет упасть, если убрать налоговую составляющую.

— Что касается цены, в первую очередь на нее влияет логистика. Традиционно в этой сфере логистика достаточно дорогая, потому что перевозка оружия квалифицируется как опасные грузы, их нужно везти под конвоем, под охраной, и не каждый логист берется доставлять такие грузы из-за нюансов нашего законодательства. А именно — в соответствии с нашей нормативно-правовой базой, если с грузом что-то не так, то уголовное дело заводится на брокера, а не на получателя продукции. Поэтому большинство брокеров разводят руками и говорят, что мы везти это не будем.

Второй момент – сам логистический путь. К примеру, оружие из Штатов едет в Украину. Сначала оно транспортируется по США, затем летит самолетом через океан, потому что перевозить оружие морским путем не очень удается. Опять же, большинство перевозчиков не очень хотят доставлять оружие морем. После авиадоставки оружие под конвоем едет через Польшу (если именно эта страна является транзитной). Затем, после польского маршрута, она под конвоем едет уже по Украине.

Для того чтобы она прибыла сюда, нужно оформить ряд лицензий. Если мы говорим о США, там для импортера такая лицензия стоит около 2 тысяч долларов. В Украине нужно оформить три разрешения – одно на перевозку, а два – на приобретение. А это все время, замороженные средства и так далее, что тоже закладывается в цене, — отмечает бизнесмен.

По его словам, общий размер налогов составляет 32% (НДС, военный сбор и другие сопутствующие отчисления, что также в конце концов закладывается в цену). А дальше конечная стоимость на украинском розничном рынке формируется из "заработка крупных импортеров и наценки каких-то оружейных магазинов".

— То есть чистый заработок розничных продавцов во всей этой цепи — точно не самая большая цифра. В случае же отмены налогов розничная цена упадет больше чем на 30%. Потому что цена считается следующим образом: есть себестоимость, а на себестоимость производится наценка. Если брать налоги, то себестоимость будет меньше, и даже стандартная наценка будет меньше. Можно говорить о минимуме 40% (может и больше, до 45%), которые убрались бы в цене из-за налоговой составляющей, — объясняет он.

Подробнее о росте цен на снайперские ружья и прицелы, налоговое давление на импортеров и расширение черного рынка стрелкового оружия — читайте на "Телеграфе" в статье: "Треш и катастрофа: в ВСУ появилась еще одна системная проблема, срывающая важные спецоперации".

Как сообщалось, в Украине активизировались подпольные торговцы оружием и боеприпасами, а цены на черном рынке стартуют от $300 за пистолет Макарова и $500 за автомат Калашникова.

Так, "Телеграф" писал, что недавно в Днепре правоохранители задержали группу лиц, организовавших во время войны незаконную продажу оружия и боеприпасов. Суммы за "товар" колебались от 5 до 120 тысяч гривен.