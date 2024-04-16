Те еще ворчуны: ваши предки любили поругаться, если фамилия звучит так

Эти фамилии сохранились до сих пор

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. В частности, даже о характере ваших предков.

"Телеграф", основываясь на работе "Современные украинские фамилии" языковеда Юрия Редько, рассказывает об украинских родовых именах, которые давали людям, любившим поругаться. Если ваше родовое имя звучит так, то, возможно, ваши предки были еще теми ворчунами.

Среди этих фамилий языковед называет такие:

Крыкун;

Крыклывець;

Крыклий;

Верескун;

Верещака;

Горлатый ;

Горлай;

Шумыло.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие фамилии носят потомки первопредка с "золотыми руками". Если у вас есть родовое имя из списка, то можете гордиться родоначальником. Он мог смастерить и отремонтировать все что угодно.

Также "Телеграф" рассказывал, что значит имя Владимир и сколько людей его носит в Украине.