В Кабинет военнообязанного можно вносить ложные данные? Эксперт оценил шансы и рассказал о наказании

В Раде не исключают некоторые сложности в первое время после вступления в силу новых правил мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, в котором есть пункт об электронном кабинете военнообязанных граждан. Однако пока нет механизма, который позволит проверять достоверность внесенных данных.

Об этом в интервью "Телеграф" рассказал член Комитета ВРУ по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. По его словам, до тех пор, пока этот вопрос не будет урегулирован должным образом, могут возникать сложности.

"Этот вопрос достаточно сложен. На первых этапах работы кабинета идентификация личности действительно может быть проблематичной. Впрочем, как только вступит в силу закон о внесении изменений в Закон о Едином реестре военнообязанных граждан, призывников и резервистов (Реестр), будет налажен обмен данными между всеми имеющимися базами", — сказал он.

Если военнообязанный захочет намеренно внести ложные данные, то может понести ответственность. Но какой именно она будет — уголовной или административной, пока что не решено. Однако Вениславский считает, что у военнообязанных будет минимальное желание вводить государство в заблуждение.

Кроме того, согласно новому закону, военнообязанные украинцы обязаны всегда иметь при себе военно-учетные документы. Но при этом возможность обновить данные появится и в электронном кабинете. Но если при себе нет ни смартфона, ни военно-учетных документов, то как доказать сотрудникам ТЦК, что требование закона исполнено?

"У всех уполномоченных на проверку документов работников полиции и ТЦК будет постоянный доступ к системе "Оберег", где они в онлайн-режиме смогут на месте оперативно проверить, внесены ли туда актуализированные данные гражданина", — говорит Федор Вениславский.

Подробнее о пунктах нового закона о мобилизации читайте в нашем материале: "Закон о мобилизации: ТЦК обещают справиться с очередями, а уклонистов будут искать с помощью видеокамер".

Также "Телеграф" рассказывал о том, кого из женщин могут призвать на службу в ВСУ. В новом законе о мобилизации прохождение военной службы украинками предусматривается как в мирное время, так и в период военного положения.