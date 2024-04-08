В Раді визначилися, кого з засуджених не візьмуть в ЗСУ: перелік від нардепа

Скористатись цією можливістю зможуть не усі, бо є ряд умов

В Україні можуть дозволити мобілізувати засуджених у лави Збройних сил України (ЗСУ). Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності запропонував прийняти за основу законопроєкт №11079-1.

Якщо за нього проголосують, то засуджені зможуть отримати умовно-дострокове звільнення для несення служби у ЗСУ. Про це повідомляє народний депутат, член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський.

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Засуджені зможуть мобілізуватись лише зі власної згоди та за умови проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Також важливо, щоб конкретну особу погодився прийняти командир підрозділу.

Проте не усі засуджені зможуть вступити до лав ЗСУ. Такої можливості не буде у громадян, які отримали вироки за вчинення наступних злочинів:

вбивство;

зґвалтування;

педофілія;

ДТП зі смертельним наслідком, за умови що водій був у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

злочини проти основ національної безпеки.

Зазначимо, що питання мобілізації засуджених в Україні є одним з найбільш обговорюваних питань після реєстрації законопроєкту №11079-1. Деякі вважають, що вони мають право вибілити свою репутацію та стати на захист Батьківщини. Ряд публічних людей, зокрема депутат Київради Леонід Ємець, виступили проти такої ініціативи.

Народні обранці схвалили пропозицію мобілізувати засуджених у лютому 2024 року. Проте нардеп Єгор Чернєв зазначив, що потрібно розробити законопроєкт, який би влаштовував усі сторони. В першу чергу йдеться про командирів, які будуть приймати засуджених, та тих громадян, котрі відбувають покарання, але готові приєднатись до ЗСУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки засуджених можуть мобілізуватись. На питання відповіла заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

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