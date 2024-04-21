К зиме должны успеть: Германия поможет Украине решить проблему с энергетикой
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Россия продолжает атаковать самые крупные и мощные объекты энергетики Украины
Вице-канцлер Германии Роберт Габек предложил украинскому министру энергетики Герману Галущенко посмотреть на оборудование с немецких закрытых энергетических объектов. Кое-что можно использовать для восстановления украинской инфраструктуры, которая продолжает быть целью российских террористов.
Об этом Галущенко рассказал в эфире телемарафона. Он отметил, что с подобным предложением сначала выступила Литва, но у литовцев только один такой объект.
"Украина может получить оборудование, которое можно использовать в качестве запчастей для замены и восстановления ранее уничтоженных объектов. Похожую идею предложила Литва, но у нее только одна закрытая ТЭС, тогда как у Германии их гораздо больше", — сказал министр энергетики.
По его словам, Украина обрадуется такому варианту, ведь заказать новое оборудование на эту зиму уже невозможно.
"Оборудование может быть использовано, даже если нужен какой-то ремонт, — мы его сделаем, чтобы оно отработало зиму", — сказал Галущенко.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что тотального блекаута в Украине не будет. Мечтам оккупантов не суждено сбыться, утверждают энергетики.