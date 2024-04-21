Сразу на 60 гривен: цены на два популярных овоща изменились в украинских супермаркетах

Один из овощей теперь обходится покупателям значительно дешевле

В апреле в крупных украинских супермаркетах изменились цены на некоторые продукты и овощи, в числе которых огурцы и помидоры. Стало известно, какие на них сейчас актуальные цены.

Больше всего подорожали длинноплодные огурцы. Всего за месяц стоимость стала ниже более чем на 60 гривен. Об этом говорится на портале "Минфин".

Стоит отметить, что цены на два этих овоща значительно меняются с каждым месяцем. К примеру, в апреле было заметное удешевление огурцов, а помидоры тем временем росли в цене.

В настоящее время стоимость гладких огурцов в крупных супермаркетах составляет 108,93 грн за один кг. В марте их продавали по 142,50. То есть, разница в цене составляет 33,57. Тем временем длинноплодные огурцы сейчас стоят 49,99, а в марте — 113,46 грн. Таким образом разница составляла 63,47. Огурцы "Эстафета" подешевели за месяц с 205,47 до 157,25 грн, то есть на 48,22.

Помидоры в этом месяце, наоборот, выросли в цене. К примеру, красные помидоры сейчас стоят 110,62 грн, а в марте — 100,93. За этот период цена стала выше почти на 10 гривен. Помидоры сливка подорожали со 113,71 до 131,30 грн — на 17,76.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2024 году пасхальная корзина выйдет дороже, нежели в прошлом.