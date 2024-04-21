Парасолька — найкращий друг: в яких областях України дощитиме на початку тижня (детальний прогноз)

Сильні дощі пройдуть у більшості регіонів країни

Початок тижня більшість областей України теплою та сонячною погодою не потішить. Дощі продовжать заливати країну, зайвий раз підтверджуючи давню українську приказку про погоду у квітні: один день блисне, сім днів кисне.

В атмосфері над Європою тривають активні процеси, тож найближчими днями характер погоди у більшості областей нашої країни буде мінливим. В понеділок, 22 квітня, на більшій частині України варто чекати на опади: вночі у північній частині країни, вранці та вдень у західних, південних та центральних областях, на крайньому заході місцями з мокрим снігом. Про це говорять дані Українського гідрометцентру.

Вітер вночі та вранці південно-західний, 7-12 м/с, у центральних, східних та північних областях, пориви до 15-20 м/с; вдень до 3-8 м/с, напрямки постійно змінюватимуться

В західних областях, температура повітря вночі складатиме +5°…+3°C, а вдень +8°…+10°C. Місцями можливі легенькі заморозки.

На півночі країни вночі варто чекати на +6°…+4°C, місцями +7°…+5°C, а от вдень стовпчики термометрів зростуть до +11°…+13°C.

На сході температура повітря вночі +7°…+5°C, а вдень повітря програється, аж до +16°…+18°C. Тут, на відміну від інших територій країни без істотних опадів.

У південних областях вночі +7°…+5°C, вдень +14°…+16°C, найтепліше у Криму — +15°…+17°C. Тут варто чекати на опади.

В центральних регіонах температура повітря вночі +7°…+5°C, а вдень прогріється до +13°…+15°C, а місцями й до +17°…+19°C.

Згідно з даними порталу pogodairadar.com, о 07:00 22 квітня, на сильний дощ варто чекати на заході країни та на півночі, зокрема, в Сумах та Сумській області має бути сильна злива.

О 12:00 атмосферний фронт посунеться. Сильні дощі продовжать заливати захід нашої країни, але на півночі має стишитися. Натомість, лити розпочне на півдні нашої держави.

О 18:00 годині ситуація зі зливами трохи зміниться. Грозові хмари з півдня посунуться на центральні області, а от на заході країни литиме аж до вечора.

О 22:00 на заході та на півдні дощ має трохи стишитися, а от центральні області заливатиме. У Дніпропетровській та Запорізькій областях на цю годину прогнозують сильні опади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомий синоптик дав детальний прогноз погоди на кінець квітня. Повідомляється, що у третю декаду квітня Україну накриють агресивні циклони та атмосферні фронти.