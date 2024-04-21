Зонтик — лучший друг: в каких областях будет дождь в начале недели (подробный прогноз)

Сильные дожди пройдут в большинстве регионов страны.

Начало недели большинство областей Украины теплой и солнечной погодой не порадует. Дожди продолжат заливать страну, лишний раз подтверждая давнюю украинскую поговорку о погоде в апреле: один день блисне, сім днів кисне.

В атмосфере над Европой продолжаются активные процессы, так что в ближайшие дни характер погоды в большинстве областей нашей страны будет изменчивым. В понедельник, 22 апреля, на большей части Украины следует ожидать осадков: ночью в северной части страны, утром и днем в западных, южных и центральных областях, на крайнем западе местами с мокрым снегом. Об этом говорят данные Украинского гидрометцентра.

Ветер ночью и утром юго-западный, 7-12 м/с, в центральных, восточных и северных областях порывы до 15-20 м/с; днем до 3-8 м/с, направления будут постоянно меняться

В западных областях температура воздуха ночью составит +5°…+3°C, а днем +8°…+10°C. Местами возможны легкие заморозки.

На севере страны ночью следует ожидать +6°…+4°C, местами +7°…+5°C, а вот днем столбики термометров вырастут до +11°…+13°C.

На востоке температура воздуха ночью +7°…+5°C, а днем воздух проигрывается, вплоть до +16°…+18°C. Здесь, в отличие от других территорий страны, без существенных осадков.

В южных областях ночью +7°…+5°C, днем +14°…+16°C, теплее всего в Крыму — +15°…+17°C. Здесь стоит ждать осадков.

В центральных регионах температура воздуха ночью +7°…+5°C, а днем прогреется до +13°…+15°C, а местами и до +17°…+19°C.

Согласно данным портала pogodairadar.com, в 07:00 22 апреля, сильный дождь следует ожидать на западе страны и на севере, в частности, в Сумах и Сумской области должна быть сильная гроза.

В 12:00 атмосферный фронт сдвинется. Сильные дожди продолжат заливать запад нашей страны, но на севере должно успокоиться. Зато лить начнет на юге нашего государства.

В 18:00 ситуация со ливнями немного изменится. Грозовые тучи с юга сойдут на центральные области, а вот на западе страны будет лить до вечера.

В 22:00 на западе и на юге дождь должен немного утихнуть, а вот центральные области будут заливать. В Днепропетровской и Запорожской областях прогнозируют сильные осадки.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что известный синоптик дал детальный прогноз погоды на конец апреля. Сообщается, что в третью декаду апреля Украину накроют агрессивные циклоны и атмосферные фронты.