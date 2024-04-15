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Жорстока зрада: секретар РНБО відповів Трампу і назвав два "ні" на його "мирну угоду" щодо України

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Дональд Трамп та Олександр Литвиненко Новина оновлена 15 квітня 2024, 14:48
Дональд Трамп та Олександр Литвиненко. Фото Колаж "Телеграфу"

Путін вже "пристрасився" до ідеї завоювання України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко попередив західних політиків, зокрема кандидата в президенти Штатів Дональда Трампа, щодо їхніх ідей проштовхнути передчасну "мирну угоду" щодо України, яка вимагатиме від неї відмови від території. Є дві причини, через які це робити не можна.

На думку Литвиненка, поступитися ворогом території — це зрада українців. Про це пише The Economist.

"Поступка території в обмін на світ — це жорстока зрада українців, що залишилися під окупацією", — сказав він.

Олександр Литвиненко впевнений, що таким чином буде вбито ще більше безневинних людей і ще більше людей "кинуть у підвали".

Є також ще одна причина, через яку варто відкинути цю мирну угоду. Секретар РНБО пояснив, що угода з брехуном, тобто російським диктатором Володимиром Путіним, означає лише одне: він перегрупується, переозброїться і спробує досягти більшого через два-три роки. Він вважає, що Путін вже "пристрастився" до ідеї завоювання України.

"Наступного разу він не припуститься помилок, а підготує свою операцію набагато ретельніше, за всіма законами військового мистецтва", — підсумував Литвиненко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за інформацією ЗМІ, у разі своєї перемоги на президентських виборах у США Дональд Трамп нібито зможе закінчити війну в Україні. Він міг би тиснути на Україну, щоб та відмовилася від частини своїх територій. Таким чином нібито війна завершилася б за 24 години. Важливо врахувати, що Трамп цю інформацію не підтверджував.

Теги:
#Україна #США #Війна #Дональд Трамп #Олександр Литвиненко