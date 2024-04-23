Європа продовжила безмитну торгівлю з Україною, але пішла назустріч фермерам ЄС: тепер отримаємо менше грошей

У Європі уважно стежитимуть за тим, який обсяг агропродукції Україна ввозить до країн

Депутати Європарламенту на рік продовжили безмитну торгівлю для української сільськогосподарської продукції. При цьому були введені нові обмеження на рівень імпорту, щоб заспокоїти протестувальників ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі Європейської комісії. За продовження безмитної торгівлі проголосували 428 депутатів, 131 віддав свій голос проти, а 44 утрималися.

Рішення набуде чинності 6 червня 2024 року і буде дійсним рік, до 5 червня 2025 року.

Згідно з новими правилами, Єврокомісія може вжити оперативних заходів, які вважатиме за потрібні, якщо на європейському ринку трапиться "значний збій через український імпорт". Також, щоб захистити європейських фермерів, Комісія зможе різко зупинити імпорт особливо чутливих сільськогосподарських продуктів (птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду). У пресслужбі Комісії зазначили, що у разі, якщо імпорт цієї продукції перевищить середні обсяги 2021–2023 років, то мито знову може бути запроваджено.

"У рамках угоди про ці нові правила Комісія зобов’язалася найближчим часом розпочати переговори з Україною щодо постійної лібералізації торгівлі та активно підтримувати парламент у цьому процесі", — сказано в повідомленні пресслужби.

Нові обмеження означають, що Україна отримає від експорту до Європи на 331 мільйон євро менше (порівняно з 240 мільйонами у початковій пропозиції), ніж у 2023 році. За словами європейських дипломатів, йдеться про суму 353,2 млн доларів, передає Reuters.

Також "Телеграф" розповідав, що польські фермери розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною. Його було закрито з 9 лютого 224 року.