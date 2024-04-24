"Не удивлен": журналист Ткач вспомнил, с кем видел героя скандала в "Гудвайне" (фото)

Он был замечен в компании нардепа

Героя громкого скандала в магазине Goodwine, полицейского Виталия Манасяна, недавно видели в компании еще одного скандального персонажа. Об этом рассказал известный украинский журналист Михаил Ткач.

У себя в Facebook он выложил фотографию с Манасяном. На ней правоохранитель заснят у народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.

" Не мог понять — откуда мне знакомо лицо героя Гудвайна уже бывшего оперативника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Виталия Манасяна ", — написал Ткач.

Далее он рассказал детали о том, как увидел Манасяна рядом с Тищенко.

"Оказывается, мы снимали Манасяна в компании народного депутата Николая Тищенко в декабре прошлого года возле одного известного столичного заведения. Не удивлен", — добавил Ткач.

Отметим, в сети есть информация, что отец полицейского Манасян Артур Харенович в середине 2000-х был начальником Соломенского РУ ГУМВД.

По информации источников "Телеграфа", он якобы "крышивал" радиорынок в Киеве и привлекал сыновей к своей деятельности.

Также мы писали, что имя Артура Мансяна фигурирует в уголовном производстве №2-91-1/07 от 2007 года, в котором истец обратился в суд с жалобой на бездействие должностных лиц и нарушение его законных прав. Отмечается, что тогда группа полицейских проникла в дом истца вопреки протесту его адвоката и изъяла все ценные вещи. После чего к месту прибыл сам Манасян с пообщавшимся со следователями заместителем "накричал на истца и приказал перевернуть все в квартире вверх ногами, а затем ушел".

Ранее "Телеграф" писал, что Манасяна уволили после скандала в столичном ресторане Good Wine. По данным очевидцев, полицейский занял чужой столик и грубо общался с персоналом.