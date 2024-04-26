"Немецкое качество": одесситка в пакете брокколи нашла лапку ящерицы, в соцсетях смеются (видео)
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Неожиданная находка в продукте от иностранного производителя
В соцсетях распространилось видео, на котором одесситка утверждает, что в упаковке из брокколи была лапа ящерицы. Она заметила ее во время приготовления пищи.
Видео распространил местный Телеграм-канал. Автор подписала ролик "Пов: я решила перейти на правильное питание".
Она показала упаковку из брокколи, в которой будто нашла лапу ящерицы. Автор видео отметила, что это продукция от немецкого производителя.
Пользователи отреагировали шутками. Большинство из них отметили, что это бесплатный белок:
- "Мясо по цене травы, еще и жалуются";
- "Немецкое качество";
- "Плюс белок";
- "Это бонус";
- "Еще и с мясом за те же деньги".
- "Бон аппети".
Некоторым комментаторам было жалко ящерицу. А кто-то наоборот шутил на этот счет.
Ранее "Телеграф" писал о скандале в соцсетях из-за странного решения столичных полицейских. Они оштрафовали водителя, в машину которого врезался велосипедист.
Проблема в том, что автомобиль был припаркован, а владелец находился в кафе. Но полицейские оформили протокол именно на водителя. Его также попросили пройти экспертизу на содержание алкоголя в крови.
Мужчину возмутила некомпетентность полицейских и он поделился этой ситуацией в соцсетях. Пользователи бурно отреагировали на инцидент. Водителю посоветовали искать адвокатов.