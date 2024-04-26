"Немецкое качество": одесситка в пакете брокколи нашла лапку ящерицы, в соцсетях смеются (видео)

Неожиданная находка в продукте от иностранного производителя

В соцсетях распространилось видео, на котором одесситка утверждает, что в упаковке из брокколи была лапа ящерицы. Она заметила ее во время приготовления пищи.

Видео распространил местный Телеграм-канал. Автор подписала ролик "Пов: я решила перейти на правильное питание".

Она показала упаковку из брокколи, в которой будто нашла лапу ящерицы. Автор видео отметила, что это продукция от немецкого производителя.

Пользователи отреагировали шутками. Большинство из них отметили, что это бесплатный белок:

"Мясо по цене травы, еще и жалуются";

"Немецкое качество";

"Плюс белок";

"Это бонус";

"Еще и с мясом за те же деньги".

"Бон аппети".

Некоторым комментаторам было жалко ящерицу. А кто-то наоборот шутил на этот счет.

Ранее "Телеграф" писал о скандале в соцсетях из-за странного решения столичных полицейских. Они оштрафовали водителя, в машину которого врезался велосипедист.

Проблема в том, что автомобиль был припаркован, а владелец находился в кафе. Но полицейские оформили протокол именно на водителя. Его также попросили пройти экспертизу на содержание алкоголя в крови.

Мужчину возмутила некомпетентность полицейских и он поделился этой ситуацией в соцсетях. Пользователи бурно отреагировали на инцидент. Водителю посоветовали искать адвокатов.