Не пробыл при должности и двух месяцев: Зеленский уволил главу Сил поддержки ВСУ, названа причина

Соответствующее решение закреплено указом президента

Александр Яковец, назначенный на должность командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины, менее двух месяцев, уволен в пятницу, 26 апреля. Произошло это по указу президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий указ №244/2024 от 26 апреля обнародован на сайте главы государства. В то же время Александр Яковец был назначен на другую должность.

"Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины", — говорится в документе.

Указом №246/2024 был назначен на должность главы администрации Государственной специальной транспортной службы.

"Назначить Яковца Александра Васильевича Главой Администрации Государственной специальной службы транспорта", — говорится в документе.

Напомним, что ранее Александр Яковец работал начальником управления логистики и заместителем начальника штаба оперативного командования "Восток". Яковец начал работать на этом посту в 2018 году. Работал там, пока не перешел в Командование Сил поддержки ВСУ.

Владимир Зеленский в декабре 2022 года присвоил Александру Яковцу новое воинское звание. Он стал бригадным генералом. Он также награжден орденами Даниила Галицкого и Богдана Хмельницкого II степени, также орденом "За мужество".

Ранее "Телеграф" писал, что бывшая глава Медицинских сил ВСУ генерал-майора Татьяна Остащенко была уволена с военной службы. Причина состоит в ее состоянии здоровья, что засвидетельствовано заключением военно-врачебной комиссии (ВВК).