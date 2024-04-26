Зеленський заявив про формування нових бригад і назвав зброю, яка потрібна Україні

Українським захисникам потрібна ваша своєчасна підтримка у достатній кількості

Україна формує нові бригади для посилення позицій ЗСУ. Для цього воїнам необхідна своєчасна підтримка, оскільки без потрібної зброї навіть найдосвідченіші та найпрофесійніші бійці не зможуть змінити хід війни.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на засіданні "Рамштайну" 26 квітня. Для збільшення оборонного потенціалу глава держави попросив союзників якнайбільше уваги приділяти виробництву зброї на території своїх країн та в рамках спільних з Україною проєктів.

"Зараз ми формуємо нові бригади для посилення позицій. Але українським захисникам потрібна ваша своєчасна підтримка у достатній кількості — саме те, що потрібно було б вам, якби ви були солдатами на цій війні", — пояснив Зеленський.

Він наголосив, що без необхідної зброї навіть найкращі бійці не зможуть змінити хід війни.

"Вони знають, як перемогти. Вони мають перемогти" - вважає президент.

Зеленський також назвав три головні потреби України на полі бою: далекобійна зброя, системи протиповітряної оборони та артилерії.

"Цього року росіяни використали близько 9000 керованих авіаційних бомб проти України. І ми потребуємо збивати їхні бойові літаки, щоб вони не наближалися до наших позицій та кордонів. Нам терміново потрібні системи Patriot та ракети для них, адже це те, що може рятувати життя зараз", – зазначив президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 26 квітня відбулося 21 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Проводили засідання Міністр оборони США Ллойд Остін, а також голова Об’єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун.