Зеленский заявил о формировании новых бригад и назвал оружие, которое необходимо Украине

Украинским защитникам нужна ваша своевременная поддержка в достаточном количестве

Украина формирует новые бригады для усиления позиций ВСУ. Для этого воинам необходима своевременна поддержка, поскольку без нужного оружия даже самые опытные и профессиональные бойцы не смогут изменить ход войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на заседании "Рамштайна" 26 апреля. Для увеличения оборонного потенциала глава государства попросил союзников, как можно больше внимания уделять производству оружия на территории своих стран и в рамках совместных с Украиной проектов.

"Сейчас мы формируем новые бригады для усиления позиций. Но украинским защитникам нужна ваша своевременная поддержка в достаточном количестве — именно то, что нужно было бы вам, будь вы солдатами на этой войне", — объяснил Зеленский.

Он подчеркнул, что без необходимого оружия даже самые лучшие бойцы не смогут изменить ход войны.

"Они знают, как победить. Они должны победить"— считает президент.

Зеленский также назвал три главных потребности Украины на поле боя: дальнобойное оружие, системы противовоздушной обороны и артиллерии.

"В этом году россияне использовали около 9000 управляемых авиационных бомб против Украины. И мы нуждаемся сбивать их боевые самолеты, чтобы они не приближались к нашим позициям и границам. Нам срочно нужно системы Patriot и ракеты для них, ведь это то, что может спасать жизнь сейчас", – отметил президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 26 апреля состоялось 21-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Проводили заседание министр обороны США Ллойд Остин, а также глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун.