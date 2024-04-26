Закупки для армии: на чем удалось сэкономить

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков рассказал об экономии миллиардов и заключении трехлетних контрактов с некоторыми производителями

В Украине советскую систему обеспечения Вооруженных Сил продуктами и оружием сломать трудно, но постепенно ситуация в этой сфере улучшается благодаря новым подходам и общественному контролю. Об этом на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 26 апреля, по итогам работы Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны заявил заместитель Минобороны Дмитрий Клименков, передает журналист "Телеграфа".

— Мировая практика и корпоративный менеджмент, а также корпоративные стандарты подтверждают тезис: лучше, чтобы таким функционалом, как закупки, то есть расходование средств и своевременными покупками (что в данном случае нужно для ВСУ), должны заниматься профессионалы. То есть люди, приходящие с опытом. Мы создали два агентства — Государственный оператор тыла (занимается закупками тылового направления) и Агентство оборонных закупок. Оно уже было создано, но работало по остаточному принципу… Что касается Государственного оператора тыла, они еще не набрали способностей, которые должны набрать, но уже сделали многое, провели немало работы, и есть результаты этой работы. Так, на сумму более чем на 40 миллиардов гривен были объявлены торги, около 180 контрактов подписано. Сэкономили плюс-минус около 8,5 млрд грн, — сказал он.

Как уточнил замминистра обороны, значительные суммы удалось сэкономить на горюче-смазочных материалах, которые недавно закупили для нужд ВСУ, что составляет около 34% от всей сэкономленной суммы, "а каждая гривна важна, потому что она затем идет в ВСУ для закупок или снарядов, или для других нужд".

— Создана команда профессионалов, и она развивается. Не могу сказать, что всю бюрократическую систему, эту сложную советскую, уже преодолели. Нет. Еще у нас есть над чем работать и мы это будем делать, и точно сделаем… Приблизительно за первый квартал мы заключили около 200 контрактов. Это и импорт, и собственное производство. Большая часть собственного производства в Украине. Если сравнивать с 2023 годом, то только за первый квартал мы уже сделали такой объем, как за весь прошлый год. На сегодняшний день мы уже заключаем трехлетние контракты. Иными словами есть перспектива, и мы определили те направления украинского производства, которые будут всегда нужны (для ВСУ. — Авт.). Речь идет о флагманах нашего оборонного сектора, которых мы, как государство, должны поддерживать инвестициями. Иными словами, мы должны покупать то, что производим и то, что уже себя зарекомендовало очень эффективно на поле боя, — заявил Клименков.

Как сообщалось, недавно Общественный антикоррупционный совет при Минобороны потребовал от НАБУ разобраться с двумя компаниями, сорвавшими поставки боеприпасов для нужд ВСУ, одна из которых ООО "Львовский арсенал".

Также "Телеграф" писал о давлении на Общественный совет при Минобороны после громких разоблачений общественных деятелей. При этом после неудачи с обжалованием торгов в информкампании против антикоррупционеров злоумышленники привлекали даже Шария и Рабиновича.