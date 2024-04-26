У Броварах голова райадміністрації збив кількох людей на переході, він був п'яний — ЗМІ (відео, фото)

Алкотестер показав 2,31 проміле алкоголю

Збив кількох людей на пішохідному переході, а сам ледь стоїть на ногах. Голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко на своєму авто влетів у пішоходів.

Про це повідомляють очевидці з місця подій. Відео з різних Telegram-каналів несуться мережею. При цьому, допустима норма алкоголю у крові Майбоженка у 10 разів перевищує норму.

При цьому повідомляється, що внаслідок ДТП постраждали, щонайменше, чотири людини. Всі у важкому стані, з численними переломами. Деякі ЗМІ повідомляють про те, що один з пішоходів загинув на місці. Інформація не підтверджена.

На відео чітко видно, що Майбоженко ледь тримається на ногах.

Готується здавати тест на алкоголь

Тест на алкоголь, який одразу, на місці події склав Майбоженко, показав 2,31 проміле. Це в десять разів перевищує норму.

Показання алкотестера

За словами очевидців події, автівку довелося піднімати, щоб дістати одного з постраждалих. За неофіційними даними, внаслідок ДТП травми отримали дві жінки, чоловік і дитина. Нині про їхній стан нічого не відомо, поліція поки ніяк не коментує подію.

Нині голову Броварської РДА затримано. Чекаємо на офіційну інформацію від поліції.

Нині Володимира Майбоженка затримано. Чекаємо на офіційну інформацію від поліції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Буковині п'яний депутат на смерть збив жінку. Подія сталася у Чернівецькій області.