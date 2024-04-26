Допомагав "Партії регіонів" за спиною "Батьківщини": що відомо про Майбоженка, який п’яним наїхав на натовп у Броварах

З партії "Батьківщина" виключений за грубе порушення статуту

У п'ятницю, 16 квітня, голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко на своєму авто збив декілька пішоходів. На відео з мережі видно, що він ледь тримається на ногах через алкогольне сп'яніння.

Зазначається, що четверо постраждалих отримали серйозні травми. "Телеграф" розповість вам, що про нього відомо.

Киянин Володимир Володимирович Майбоженко народився 23 квітня 1965 року, за освітою політолог та управлінець. Він служив у лавах Радянської армії, після чого працював заступником директора дитячого спортивного клубу "Спарта".

Володимир Майбоженко

Свою політичну кар'єру Володимир почав зі Київського обласного штабу Блоку Юлії Тимошенко, згодом став головою Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина". З 20 квітня 2006 по 14 травня 2010 обіймам посаду голови Київської обласної ради.

Уже у вересні 2010 року за "грубе порушення статуту та програми партії "Батьківщина"" його було виключено з неї та звільнено з посади голови Київської обласної організації партії.

Майбоженко з 2011 по 2014 працював у НАК "Нафтогаз України" на посаді директора організаційно-розпорядчого департаменту.

Вже з вересня 2015 він очолив Київську обласну організацію політичної партії "УКРОП", згодом став заступником голови Київської обласної ради VII скликання від цієї партії. У травні 2019 року був звільнений з посади.

Головою Броварської районної державної адміністрації призначений 28 листопада 2022.

Скандал з "Батьківщиною"

За даними ЗМІ, депутат після того, як його вигнали з ВО "Батьківщина", намагався "клонувати" партію під час місцевих виборів у 2010 році. Він "за допомогою махінацій з партійною печаткою заблокував діяльність штабу Юлії Тимошенко на Київщині".

Тоді на виборах кандидатів від "Батьківщини" не зареєстрували, були тільки люди запропоновані Володимиром Майбоженком. Згодом ЗМІ зазначило, що депутат "клонував" ВО "Батьківщина" на догоду "Партії регіонів".

Проте, попри цей скандал, Майбоженка помітили на мітингу Юлії Тимошенко з її символікою перед президентськими виборами у 2019 році.

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