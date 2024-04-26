Новий поворот у справі розстрілу поліцейських: у батька з сином був співучасник

Підозра вже вручена

Правоохоронці викрили військовослужбовця, який допомагав Валерію та Віталію Василаке сховатись після розстрілу поліцейських у Вінницькій області. Йому вже вручили підозру по ч. 1 ст. 396 КК України (приховування особливо тяжкого злочину), але поки не обрали запобіжний захід.

Чоловік допоміг співслужбовцям заховати їхній автомобіль, дав свою машину та придбав для них мобільний телефон. Він планував допомогти їм втекти за кордон, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

Нові подробиці по справі

Військовослужбовці, яких підозрюють у нападі на поліцейських, вночі 20 квітня звернулись до свого співслужбовця. Вони попросили заховати їх та допомогти незаконно перетнути кордон. Військовий погодився.

Авто розшукуваних він заховав у своєму гаражі, а співслужбовцям дав свою машину. На ній їх і затримали у Подільську Одеської області.

Чоловік також придбав для розшукуваних мобільний телефон. Його він передав разом з паспортами під час зустрічі в обумовленому місці.

Досудове розслідування здійснює Державне бюро розслідувань (ДБР). Зараз готується клопотання до суду стосовно обрання запобіжного заходу для військовослужбовця.

Нагадаємо, Валерію та Віталію Василаке, яких підозрюють у вбивстві поліцейського, суд обрав запобіжний захід. Вони проведуть два місяці під вартою без права на заставу.

Трагічний інцидент стався вночі 20 квітня у Вінницькій області. Під час перевірки документів невідомі почали стріляти у поліцейських. Загинув 20-річний рядовий поліції Максим Зарецький, капітан Максим Шарапанський був поранений.

Автомобіль та нападників оголосили в розшук. У їхній машині знайшли боєприпаси.

Згодом нападників затримали в Одеській області. Вони виявились військовослужбовцями та родичами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нападникам оголосили підозру ще в одному злочині. Він не стосується вбивства поліцейського.