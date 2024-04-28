Є 60 днів, щоб оновити свої дані у ТЦК: що буде з тим, хто цього не зробить

Близько двох мільйонів людей можуть опинитися у розшуку

Новий закон про мобілізацію набирає чинності 18 травня і з того дня військовозобов’язані чоловіки мають оновити свої дані у ТЦК, ЦНАП чи електронному кабінеті. Якщо цього не зробити у вказаний термін, будуть серйозні наслідки.

Детальніше про це розповів адвокат Микола Максимов. За його словами, мільйони чоловіків можуть бути оголошені у розшук. Новий закон має сприяти затриманню українців на вулицях без офіційного повідомлення, пише ТСН.

Так, Максим зазначив, що якщо протягом 60 днів військовозобов’язаний не оновив свої дані, у такому разі військкомат звертається до поліції та подає інформацію про них для розшуку.

"Швидше за все, до пошуків буде залучено дільничних або патрульних поліцейських. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається до ТЦК" – пояснив адвокат.

Далі порушнику буде надіслано новий документ — вимогу ТЦК. Якщо після цього людина не з’явиться протягом 10 днів, військкомат звертається до суду з позовом про обмеження їй права на керування транспортним засобом. Водночас на громадянина може бути накладений штраф у розмірі 25 тисяч гривень, а його несплата може призвести до арешту майна та обмеження користування банківськими картками.

Адвокат звернув увагу, що якщо військовозобов’язаний не лише не оновив свої дані, а й не був зареєстрований раніше, поліція матиме право доставити його до ТЦК. Таке може статися, наприклад, після перевірки блокпосту.

"Можу сказати, що банки 100% зливають інформацію про осіб чоловічої статі відповідного віку, інформацію можуть надати державна міграційна служба, МВС. Є чутки, що є комунікація з великою поштовою компанією. Усі органи державної влади акумулюють та передають інформацію до ТЦК", – зазначив Максимов.

Він додав, що загалом у розшуку можуть опинитися до двох мільйонів людей. Максимов також уточнив, що поліцейські "максимум виїдуть за місцем проживання, зателефонують, спитають".

Новий закон спрямований на те, щоб оголошувати людей у розшук без повістки.

"На сьогоднішній день якщо людина на порядку денному не з’явилася, тоді, безумовно, є розшук. А вони вчинили так, щоб усі відразу потрапляли в розшук і всіх можна було затримувати на вулиці. Це основна мета. Тому що зараз не можна затримувати, немає підстав, людина не в розшуку", — підсумував юрист

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві оборони України розповіли, чого чекати ухилістам з кінця травня.