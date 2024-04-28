Есть 60 дней, чтобы обновить свои данные в ТЦК: что будет с тем, кто этого не сделает

Около двух миллионов людей могут оказаться в розыске

Новый закон о мобилизации вступает в силу 18 мая и с того дня военнообязанные мужчины должны обновить свои данные в ТЦК, ЦНАП или электронном кабинете. Если этого не сделать в указанный срок, будут серьезные последствия.

Детальнее об этом рассказал адвокат Николай Максимов. По его словам, миллионы мужчин могут быть объявлены в розыск. Новый закон должен способствовать задержанию украинцев на улицах без официального уведомления, пишет ТСН.

Так, Максим отметил, что если в течение 60 дней военнообязанный не обновил свои данные, в таком случае военкомат обращается в полицию и подает информацию о них для розыска.

"Скорее всего, к поискам будут привлечены участковые или патрульные полицейские. Они приедут туда, где проживает человек. Если лица там не будет, информация возвращается в ТЦК"– объяснил адвокат.

Далее нарушителю будет выслан новый документ — требование ТЦК. Если после этого человек не явится в течение 10 дней, военкомат тогда обращается в суд с иском об ограничении ему права на управление транспортным средством. Вместе с тем на гражданина может быть наложен штраф в размере 25 тысяч гривен, а его неуплата затем может привести к аресту имущества и ограничению пользования банковскими картами.

Адвокат обратил внимание, что если военнообязанный не только не обновил свои данные, но и не был зарегистрирован ранее, полиция будет иметь право доставить его в ТЦК. Такое может произойти, к примеру, после проверки на блокпосту.

"Могу сказать, что банки 100% сливают информацию о лицах мужского пола соответствующего возраста, информацию могут предоставить государственная миграционная служба, МВД. Есть слухи, что есть коммуникация с крупной почтовой компанией. Все органы государственной власти аккумулируют и передают информацию в ТЦК", – отметил Максимов.

Он добавил, что в целом в розыске могут оказаться до двух миллионов человек. Максимов также уточнил, что полицейские "максимум выедут по месту жительства, позвонят по телефону, спросят".

Новый закон направлен на то, чтобы объявлять людей в розыск без повестки.

"На сегодняшний день если человек по повестке не появился, тогда, безусловно, есть розыск. А они поступили так, чтобы все сразу попадали в розыск и всех можно было задерживать на улице. Это основная цель. Потому что сейчас нельзя задерживать, нет оснований, человек не в розыске", – подытожил юрист

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве обороны Украины рассказали, чего ждать уклонистам с конца мая.