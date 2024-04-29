Taurus для Украины: глава мировой топ-конференции по безопасности эмоционально обратился к Шольцу

Европейцы должны подготовиться к долгосрочной поддержке Украины

США уже передали Украине дальнобойные тактические ракеты ATACMS, которые должны были "подтолкнуть" канцлера Германии Олафа Шольца предоставить нашей стране крылатые ракеты Taurus. Однако канцлер не принял такое решение, поэтому глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген призвал его пересмотреть свой отказ.

Об этом пишет RND, цитируя Гойсгена. По его словам, сейчас ATACMS оказывают значительное влияние на войну в Украине.

"В этом контексте решение канцлера не поставлять Украине ракеты Taurus становится все более непостижимым", – сказал руководитель самой влиятельной в мире конференции по безопасности.

Гойсген подчеркнул, что уже давно можно было приступить к обучению украинских воинов работе с системой Taurus. И после этого ее можно было бы доставить в Украину без привлечения солдат Бундесвера.

"В последние недели нам, европейцам, пришлось с болью понять, что наших поставок оружия в Украину недостаточно, чтобы остановить жестокую российскую агрессию. С большим напряжением Конгресс США добился одобрения массивной вооруженной помощи Украине", – сказал Гойсген.

По его словам, европейцы должны подготовиться к долгосрочной поддержке Украины, поэтому не должны сидеть сложа руки.

"Только тогда, когда президент России Владимир Путин убедится, что он не может выиграть эту войну, он вступит в переговоры о прекращении огня и мире", – сказал Гойсген.

Напомним, что свой отказ поставлять Киеву Taurus Олаф Шольц аргументирует желанием не допустить втягивания Германии в войну России с Украиной.

Ранее "Телеграф" писал, что США приобрели 81 советский боевой самолет у союзника РФ. Среди них МиГ-31 и Су-24.