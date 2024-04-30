У НАТО оцінили ризик удару Росії по Альянсу: думки країн-учасниць розійшлися — WSJ

Думки членів Альянсу щодо можливих загроз дещо різняться

Планувальники НАТО назвали малоймовірним вторгнення Росії на територію однієї з країн альянсу, що межують із країною-агресором. У найближчому майбутньому такої загрози начебто немає.

Про це йдеться у новій статті The Wall Street Journal. При цьому в публікації зазначили, що в Альянсі є серйозні розбіжності щодо поглядів країн-учасниць щодо загроз.

За даними газети, в НАТО називають тероризм та Росію основними загрозами. При цьому влада Туреччини та інших країн-учасниць, розташованих уздовж Середземного моря, більше стурбована регіональними конфліктами та нелегальною міграцією, ніж діями Кремля.

Нагадаємо, що останні місяці активно обговорюється можливий напад Росії на НАТО у найближче десятиліття. Тривогу б’ють не тільки Таллінн, Вільнюс і Рига. Про можливу загрозу з боку Кремля заявляла і влада Берліна, Стокгольма та Лондона. Усі вони говорили про можливу конфронтацію протягом 2-8 років. Так, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що військово-промисловий комплекс Росії працює на заповнення складів. Країна наразі виробляє зброю та боєприпаси понад потреби для ведення загарбницької війни проти України.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Китай різко збільшив продаж Росії технологій для війни. ЗМІ навели докази співпраці двох режимів.