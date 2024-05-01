У Харкові затримано жінку, яка збирала матеріал для програм Соловйова та Скабєєвої (фото)

Їй загрожує до 12 років увʼязнення

У Харкові Служба безпеки України (СБУ) затримала колаборантку, яка збирала інформацію для кремлівських ЗМІ, аби ті могли виправдовувати війну проти України. Матеріали потрапляли у ток-шоу Соловйова та Скабєєвої.

Про це інформує СБУ. Зазначається, що фігурантка готувала тези для замовних матеріалів, які також стосувались ракетно-бомбових атак Росії на критичну інфраструктуру Харкова.

"Затримана готувала такі "інформаційні довідки", які героїзували окупантів та заперечували їхні воєнні злочини. У подальшому її повідомлення "розганяли" в сюжетах рупорів кремля, серед яких ток-шоу Скабєєвої та Соловйова", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що колаборантка працювала на кремлівські медіа через "посередника". Ним виявився російський "воєнкор", який координував свої дії з воєнною розвідкою Росії.

Фігурантка вийшла на нього через соцмережу "ВКонтакте" і запропонувала свою допомогу у війні проти України. Після отримання відомостей російський "воєнкор" передавав їх модераторам центральних телеканалів РФ або сам виступав в ефірах із тезами своєї поплічниці.

Щоб зібрати дані для ворога, жінка моніторила новини у Телеграм-каналах або "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

Під час обшуків у помешканні зловмисниці вилучено мобільний телефон із доказами її підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ ⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

⁠ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

Раніше "Телеграф" писав, що Служба безпеки України затримала коригувальників, які наводили ворожі КАБи на позиції наших захисників під Харковом. За це вони можуть опинитися довічно за ґратами.