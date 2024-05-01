В Харькове задержана женщина, которая собирала материал для программ Соловьева и Скабеевой (фото)

Ей грозит до 12 лет тюрьмы

В Харькове Служба безопасности Украины (СБУ) задержала коллаборантку, собиравшую информацию для кремлевских СМИ, чтобы те могли оправдывать войну против Украины. Материалы попадали в ток-шоу Соловьева и Скабеевой.

Об этом сообщает СБУ. Отмечается, что фигурантка готовила тезисы для заказных материалов, которые также касались ракетно-бомбовых атак России на критическую инфраструктуру Харькова.

"Задержанная готовила такие "информационные справки", которые героизировали оккупантов и отрицали их военные преступления. В дальнейшем ее сообщения "разгоняли" в сюжетах рупоров Кремля, среди которых ток-шоу Скабеевой и Соловьева", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что колаборантка работала на кремлевские медиа через "посредника". Им оказался русский "военкор", координировавший свои действия с военной разведкой России.

Фигурантка вышла на него через соцсеть "ВКонтакте" и предложила свою помощь в войне против Украины. После получения сведений российский "военкор" передавал их модераторам центральных телеканалов РФ или сам выступал в эфирах с тезисами своей приспешницы.

Чтобы собрать данные для врага, женщина мониторила новости в телеграм-каналах или "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых.

Во время обысков в помещении злоумышленницы изъят мобильный телефон с доказательствами ее взрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 6 ст. 111-1 (колаборационная деятельность);

⁠ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" писал, что Служба безопасности Украины задержала корректировщиков, которые приводили вражеские КАБы на позиции наших защитников под Харьковом. За это они могут оказаться пожизненно за решеткой.