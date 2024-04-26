Прикидалися ремонтниками: під Харковом СБУ спіймала навідників КАБів, їм загрожує довічне

Окупанти дистанційно залучили своїх двох поплічників із Харкова, щоб скоригувати свої удари

Служба безпеки України затримала коригувальників, які наводили ворожі КАБи на позиції наших захисників під Харковом. За це вони можуть опинитися довічно за ґратами.

Агентурну групу російської розвідки, яка готувала серію повітряних атак на позиції ЗСУ, була нейтралізована у прифронтовому регіоні. Завдяки проведеній спецоперації запобігли новим спробам країни-агресора завдали вогневої поразки по лініях оборони Харкова. Про це 26 квітня повідомили у пресслужбі СБУ.

"Серед основних цілей агресора були фортифікаційні споруди та укріпрайони українських військ, які обороняють обласний центр. Для удару по локаціях ЗСУ окупанти планували застосувати надважкі керовані авіабомби", — йдеться у повідомленні.

Окупанти дистанційно залучили своїх двох поплічників із Харкова, щоб скоригувати свої удари. Ті у свою чергу прикинулися приватними ремонтниками та їздили по області, де фіксували місця базування українських військ та розташування оборонних ліній. Далі вони передавали інформацію "зв’язному" російській розвідці.

"Їм виявився їхній знайомий, місцевий житель, який у 2014 році виїхав у тимчасово окупований Донецьк і приєднався до спецназу російських військ. Саме він має передати спецслужбі Росії актуальні координати для підготовки авіаудару Харківщиною", — розповіли в СБУ.

Про плани супротивника СБУ дізналася ще на початковому етапі. Це дозволило документувати кожен крок фігурантів, а також провести комплексні заходи. Вже на фінальній стадії спецоперації обох агентів було затримано. Під час обшуку у них вилучили мобільні телефони, з якими спілкувалися з окупантами.

Старшому агентурної групи РФ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Дії спільника кваліфіковані за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ по можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зазначається, що російським агентам загрожує ув’язнення терміном від 8 років до довічного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Служба безпеки України затримала незвичайного агента РФ. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.