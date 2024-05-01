После скандалов с недвижимостью: Зеленский уволил главу департамента кибербезопасности СБУ Витюка

Витюк пробыл в должности с ноября 2021 года

Глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк уволен с должности после ряда скандалов. Журналисты нашли у его семьи недвижимость за десятки млн гривен.

Указ об увольнении опубликован на сайте Офиса президента Украины 1 мая. Кто займет его пост, пока что неизвестно.

"Уволить Витюка Илью Анатольевича с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины", — сказано в указе президента Владимира Зеленского.

Напомним, что в начале апреля стало известно, что его жена во время войны купила квартиру в элитном районе Киева за 20 млн гривен. А его мама, которая работает врачом, приобрела еще две квартиры в столичных жилых комплексах. В комментарии "Телеграфу" киберразведчик объяснил, откуда у его родных взялась дорогая недвижимость.

После этого журналисту, который занимался расследованием об имуществе Витюка, пытались вручить повестку вечером в торговом центре. Как выяснилось, представителей ТЦК навел на журналиста подчиненный главы департамента кибербезопасности СБУ.

Позже Национальное агентство по противодействию коррупции заявило, что проводит служебную проверку и уже изучает доходы Ильи Витюка и его семьи.

"В настоящее время детективы Национального бюро исследуют и прорабатывают приведенные в расследовании фактические обстоятельства приобретения недвижимости членами семьи указанного лица", — говорится в ответе бюро журналистам.

Также "Телеграф"рассказывал о том, у топ-полицейского нашли недвижимости на миллионы и дорогое авто. Правоохранители сообщили ему о подозрении.