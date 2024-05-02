У Monobank другий день проблеми: йде потужна атака, подробиці

Вже другу добу підряд у Monobank відбувається масштабний збій. Проте 2 травня це відбулось через потужну DDoS атаку.

Про це повідомляє засновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі. За його словами, хакери вже вдруге намагаються "звалити" Monobank.

"Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко", — йдеться у повідомлені.

Детальніше про це читайте, перейшовши за посиланням.