У Monobank другий день масштабний збій: йде потужна атака, подробиці

Користувачі не можуть здійснити банківські операції

Після несправностей у середу у Monobank у четвер, 2 травня, другий день поспіль відбувається масштабний збій. Цього разу причиною стала потужна атака DDoS.

Про це повідомляє засновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі. За його словами, хакери вже вдруге намагаються "звалити" Monobank.

"Ще один потужний DDoS. Завзяті вони, нічого не скажеш. Дуже хочеться звалити Монобанк. Але це важко", — йдеться у повідомлені.

О 14:16 деякі користувачі банку вже змогли зайти у додаток.

Проте раніше люди повідомляли про проблеми зі входом у додаток Монобанку. Тобто не можливо здійснити переказ грошей або переглянути рахунок та інформацію картці.

Зауважимо, що попередні збої у Монобанку зазвичай були пов'язані з сервісними роботами чи оновленням банку, проте наразі мова ведеться про хакерську атаку.

Раніше "Телеграф" писав, що збої у Monobank траплялися неодноразово. Так, 16 квітня користувачі банку не могли увійти в додаток та здійснити банківські операції.