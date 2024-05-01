У роботі Monobank стався збій: що відомо

Користувачі не можуть виконати жодних операцій у додатку

У мобільному додатку Monobank стався збій. Користувачі скаржаться, що не можуть користуватися онлайн-банкінгом.

При вході в систему відразу з’являється повідомлення з текстом "помилка мобільного додатка". Таким чином, здійснювати переказ грошей або переглянути рахунок та інформацію по вашій картці поки неможливо.

Зазначимо, що засновник банку Олег Гороховський у своєму Telegram-каналі підтвердив збій. Він вибачився перед користувачами.

Поки що невідомо, коли онлайн-банкінг знову відновить роботу.

Станом на 12:15 система все ще видає помилку та користувачів просять зробити спробу входу пізніше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що раніше у Monobank неодноразово траплялися збої. Наприклад, така неприємність чекала на користувачів банку 1 квітня. Тоді в додатку стався збій і власники карток не могли зайти до свого кабінету. Тоді Олег Гороховський повідомив, що збій у роботі стався внаслідок чергового оновлення платформи.

Після цього подібна проблема виникала 16 квітня. Користувачі знову не могли отримати доступ до програми деякий час.