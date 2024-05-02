У Monobank второй день проблемы: идет мощная атака, подробности

Уже вторые сутки подряд в Monobank происходит масштабный сбой. Однако 2 мая это случилось из-за мощной DDoS атаки.

Об этом сообщает основатель банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале. По его словам, хакеры уже вторично пытаются "свалить" Monobank.

"Еще один мощный DDoS. Упорные они, ничего не скажешь. Очень хочется свалить Монобанк. Но это тяжело", — говорится в сообщении.

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