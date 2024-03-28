У Чорнобилі вирубали ліс та продали на 59 мільйонів: розслідування ДБР

Зловмисникам загрожує строк до 7 років позбавлення волі

Виконувачу обов'язків директора держпідприємства "Північна Пуща" та його спільникам повідомили про підозру. На території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника вони організували незаконну рубку цінних дубів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Загальна сума збитків, завданих державі внаслідок незаконної діяльності, склала понад 59 мільйонів гривень.

Правоохоронці встановили, що у грудні 2023 року керівник держпідприємства "Північна Пуща" ініціював незаконну рубку 185 дубів у Денисовецькому лісництві, що входить до складу Чорнобильського заповідника.

З метою реалізації свого злочинного задуму він залучив до справи трьох цивільних осіб, яким видав спеціальні перепустки для доступу на територію заповідника. Держслужбовець особисто вказав виконавцям ділянку лісу, де росли дуби віком понад 100 років. Їм також допомагав співробітник правоохоронних органів, який супроводжував транспорт зі зрубаними деревами. Зловмисники вивезли зрубані дуби до одного з пунктів приймання деревини у столиці, де й продали їх за допомогою фальшивих документів.

Встановлюється повне коло осіб, залучених до оборудки

У ході розслідування справи про незаконну рубку дубів було вилучено 350 кубометрів зрізаної деревини, яку не встигли продати.

"Виконувачу обов’язків директора держпідприємства "Північна Пуща", співробітнику правоохоронного органу та трьом цивільним особам повідомлено про підозри у незаконній рубці та збуті лісу, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб (ст. 27, ст. 28, ч. 4 ст. 246 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Триває досудове розслідування

Зловмисникам може загрожувати позбавлення волі на строк до 7 років.

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