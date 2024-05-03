Где Умеров? Украинцев взволновала "пропажа" министра, в Минобороны ответили

Власти уже дали официальный ответ

Украинское общество не на шутку взволновала ситуация вокруг министра обороны Рустема Умерова. В сети заметили, что его фамилия пропала из документов, в частности, из нового приказа МО, которым определяется пригодность к военной службе.

Дело в том, что 3 мая в открытом доступе появился приказ Министерства обороны от 27 апреля "Об утверждении Изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины". Однако вместо Умерова его подписал временно исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-лейтенант Гаврилюк.

Некоторые, учитывая, что официально об отставке министра никто не сообщал, выразили мнение, что, не исключено, что в конце апреля он ушел в отпуск.

При этом данная ситуация продолжается уже далеко не первый месяц. Например, также было с приказом "О внесении изменений в Положение о Центральном научно-исследовательском институте вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины" от 27 февраля.

Масла в огонь подлила еще и резонансная публикация главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, который, ссылаясь на собственные источники, заявил, что Офис президента якобы готовит отставку вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, "а на его место планируется назначение действующего министра обороны Рустема Умерова".

Впрочем, в украинском Центре противодействию дезинформации быстро опровергли эту информацию. Там назвали её фейком. Также назвал информацию Бутусова и советник главы ОП Лещенко. Он подчеркнул, что "эта ложная информация не только дестабилизирует работу правительства, но и военного руководства"

"Распространение этого фейка в условиях активной фазы российской ИПСО о "нелегитимности украинской власти" крайне безответственно и является примером пренебрежения базовыми стандартами информационной гигиены", — сказал он.

При этом Бутусов в ответ на обвинения во лжи назвал Лещенко и ЦПД "фейкометами". "Фейкометы у власти имеют наглость обвинять после своих позорных возражений увольнения Залужного", — отметил он.

На запрос "Телеграфа" в Минобороны ответили, что министр находился в командировке, сейчас находится на своем месте. Источники в Минобороны намекают, что пока о кадровых перестановках с участием Умерова речь не идет.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр агрополитики Украины Сольский подал в отставку.