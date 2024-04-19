Нардеп анонсував парад відставок у Кабміні, під загрозою кілька міністрів

Серед кандидатів на звільнення навіть два віцепрем'єри

Народний депутат Ярослав Желєзняк натякнув на те, що наступний тиждень у Верховній Раді України буде не лише пленарним, а ще й кадровим. За словами нардепа, українці мають побачити "парад відставок".

Відповідний допис він зробив у своєму Telegram. Зауважив, що можливо це буде "не так гучно, як ви того чекали, але дуже скоро".

"Тут увага, ніхто не знає фінального рішення. Але є відчуття що це буде: зміни по Кабміну (3-4 міністри), серед яких навіть два віцепрем'єри; генпрокурор (ось тут я досі не впевнений, що прям на наступному тижні); звільнять члена/ів Рахункової палати та, можливо, ще пару позицій", — написав Желєзняк.

За словами народного обранця, також варто пам’ятати про те, що треба буде зробити певні переміщення на відкриті вакансії серед наявних міністрів. Щоправда, не факт, що всі призначення відбудуться саме наступного тижня.

Желєзняк підкреслив, що остаточного рішення по конкретним прізвищам наразі немає, тому дещо може перегратися, але "точно якийсь кадровий пакет буде".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Банковій обдумують звільнення генпрокурора. За інформацією ЗМІ, Костін "занадто нерішучий для цієї позиції". Також, ми писали про те, що в українському уряді незадоволені роботою віцепрем’єр-міністра України з відновлення Олександра Кубракова.