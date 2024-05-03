Время поверки счетчиков: украинцам объяснили, как и почему это делать именно сейчас

Клиенты должны самостоятельно заказывать поверку

Украинцы должны оплачивать коммунальные услуги в полном объеме и делать поверку счетчиков. Причем все это нужно делать вовремя, чтобы избежать лишних начислений. И прямо сейчас для этого самое время.

Об этом сообщили в Киевтеплоэнерго. Для начала напомним, что если счетчик, установленный в квартире, нуждался в поверке, но не прошел ее, то пользователь будет платить не за фактическое потребление по счетчику, а по формуле. То есть человек будет переплачивать.

Согласно законодательству о метрологии квартирные счетчики тепловой энергии и горячей воды подлежат периодической поверке. Обычно – каждые 4 года (в зависимости от производителя). И прямо сейчас, отметили в Киевтеплоэнерго, для людей, у которых подходят к концу сроки, самое время это сделать. Дело в том, что окончание отопительного сезона самое удобное время для поверки. Если успеть это сделать до следующего отопительного сезона, можно будет не беспокоится о корректности начислений следующей зимой.

Как заказать поверку

Клиенты должны самостоятельно заказывать поверку, проводимую только сертифицированными организациями. Их перечень – на сайте Минэкономики по ссылке: https://cutt.ly/vwOkmsCh. Заказать поверку можно непосредственно в ЦКС.

Проверить дату окончания межповерочного интервала можно самостоятельно в паспорте счетчика, свидетельстве о поверке или запросить информацию в Центре коммунального сервиса (ЦКС).

Важно! Поверка счетчиков тепла производится с демонтажем, поэтому после монтажа уже поверенного прибора нужно заказать опломбирование (услуга бесплатная). Подать заявку можно по тел. (044) 247-40-40 или на сайте ЦКС в разделе "Дистанционное обслуживание" по ссылке.

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