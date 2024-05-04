На Закарпатті роми заблокували ТЦК за мобілізацію односельця: пролунали постріли (відео)

Офіційних повідомлень щодо інциденту на момент публікації немає

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у місті Виноградів Берегівського району Закарпатської області увечері 3 травня відбулася сутичка між ромами та працівниками районного ТЦК. На одному з опублікованих відео чути постріли.

Як повідомляє Telegram-канал "Закарпаття 24", у дворі районного ТЦК сталася бійка між працівниками центру та ромами із села Онок. Останні звинуватили працівників РТЦК у тому, що вони нібито викрали чоловіка.

За словами голови спільноти ромів Ласло Дюрі, на територію ТЦК вони принесли шини та підвезли пошкоджені автомобілі. Як розповіли жителі села, представники ТЦК мобілізували їхнього односельця, якого вранці 3 травня зупинили на місцевому базарі. Роми стверджують, що чоловік хворий і не може бути мобілізований.

Джерела каналу повідомили, що заворушення сталися через мобілізацію чоловіка із села Онок. Група ромів зібралася на території ТЦК та заблокувала виїзд із військкомату. На відео можна почути характерні звуки пострілів, після яких люди почали розбігатися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Запоріжжі чиновник із ТЦК вирішив виконувати військово-транспортний податок особливим чином. Зокрема, він вилучав автомобілі, обираючи їх на власний смак, не враховуючи межі юрисдикції військкомату, ліміти та документи від ОВА. За це йому загрожує 12 років ув’язнення.