На Закарпатье ромы заблокировали ТЦК за мобилизацию односельчанина: прозвучали выстрелы (видео)

Официальных сообщений по поводу инцидента на момент публикации нет

Местные СМИ сообщают, что в городе Виноградов Береговского района Закарпатской области вечером 3 мая произошла стычка между ромами и работниками районного ТЦК. На одном из опубликованных видео слышны выстрелы.

Как сообщает Telegram-канал "Закарпаття 24", во дворе районного ТЦК произошла драка между работниками центра и ромами из села Онок. Последние обвинили работников РТЦК в том, что они якобы похитили мужчину.

По словам главы сообщества ромов Ласло Дюри, на территорию ТЦК они принесли шины и подвезли поврежденные автомобили. Как рассказали жители села, представители ТЦК мобилизовали их односельчанина, которого утром 3 мая остановили на местном базаре. Ромы утверждают, что мужчина болен и не может быть мобилизован.

Источники канала сообщили, что беспорядки произошли из-за мобилизации мужчины из села Онок. Группа ромов собралась на территории ТЦК и заблокировала выезд из военкомата. На видео можно услышать характерные звуки выстрелов, после них люди начали разбегаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Запорожье чиновник из ТЦК решил выполнять военно-транспортный налог особым образом. В частности, он изымал автомобили, выбирая их по собственному вкусу, не учитывая границы юрисдикции военкомата, лимиты и документы от ОВА. За это ему грозит 12 лет тюрьмы.