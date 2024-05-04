Під час кримінального розслідування на Волині знайшли артефакт часів Київської Русі (фото)

Тепер знахідкою займуться фахівці

На Волині правоохоронці виявили історичну пам’ятку часів Київської Русі. У ході розслідування кримінального провадження вони знайшли вирізану кам’яну плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням двох ангелів.

Про знахідку повідомляється на Facebook-сторінці Офісу генерального прокурора. Її передадуть до Національного музею історії України, де фахівці проведуть дослідження та встановлять її наукову, історичну, культурну та мистецьку цінності.

Цікаво, що це вже другий артефакт, знайдений у рамках розслідування кримінального провадження за фактом незаконного присвоєння особою знайденого чи чужого майна, яке випадково опинилося у неї (ч. 1 ст. 193 КК України). Раніше правоохоронці врятували від незаконного продажу на інтернет-аукціоні плиту ХІІ-ХІІІ ст. із зображенням Святого Воїна, який також є пам’яткою періоду Київської Русі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 30 квітня у Національному музеї історії України презентували 274 предмети археології, з них 115 – монети, які раніше були незаконно вивезені з нашої країни. Їх затримали на кордоні естонські прикордонники, й Естонська Республіка повернула їх.

А в Подільському районі Києва було виявлено цікаву старовинну знахідку — цеглу з вигравіруваним на ній прізвищем Козинський. Незвичайний артефакт знаходиться в історичній місцевості Києва – на Пріорці.